Житель Кіровоградщини зберігав удома підривач і гранатомет
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ. 6 червня. УНН. У рамках проведення операції “Зброя та вибухівка” правоохоронці отримали інформацію про причетність жителя Новоукраїнського району до незаконного поводження з бойовими припасами, яка у результаті перевірки знайшла підтвердження. Про це поінформували в ГУ НП в області, передає УНН.
На території населеного пункту у 37-річного місцевого жителя поліцейські виявили та вилучили корпус від гранати Ф-1, підривач та гранатомет РПГ-22 зі снарядом всередині.
Вилучені предмети направлять на дослідження до Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.
Розслідування за цим фактом триває у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховим речовинами) Кримінального кодексу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, на Черкащині оперативна группа вилучила у мешканця одного з сіл Монастирищенського району арсенал зброї з боєприпасами.