Житель Кіровоградщини зберігав удома підривач і гранатомет

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КРОПИВНИЦЬКИЙ. 6 червня. УНН. У рамках проведення операції “Зброя та вибухівка” правоохоронці отримали інформацію про причетність жителя Новоукраїнського району до незаконного поводження з бойовими припасами, яка у результаті перевірки знайшла підтвердження. Про це поінформували в ГУ НП в області, передає УНН.

На території населеного пункту у 37-річного місцевого жителя поліцейські виявили та вилучили корпус від гранати Ф-1, підривач та гранатомет РПГ-22 зі снарядом всередині.

Вилучені предмети направлять на дослідження до Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.

Розслідування за цим фактом триває у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховим речовинами) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, на Черкащині оперативна группа вилучила у мешканця одного з сіл Монастирищенського району арсенал зброї з боєприпасами.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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