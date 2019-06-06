Житель Кіровоградщини зберігав удома підривач і гранатомет

КРОПИВНИЦЬКИЙ. 6 червня. УНН. У рамках проведення операції “Зброя та вибухівка” правоохоронці отримали інформацію про причетність жителя Новоукраїнського району до незаконного поводження з бойовими припасами, яка у результаті перевірки знайшла підтвердження. Про це поінформували в ГУ НП в області, передає УНН.