Житель Харьковщины, который передавал данные о ВСУ «романтической знакомой», получил 5 лет лишения свободы
Киев • УНН
Житель Дергачей передавал врагу данные о расположении ВСУ через «подругу» с сайта знакомств. Мужчину разоблачили правоохранители и приговорили к 5 годам лишения свободы.
Житель Харьковщины, который передал врагу данные о ВСУ через "подругу" с сайта знакомств, приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Суд признал жителя Харьковщины виновным в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.
В суде прокуроры доказали, что в мае 2024 года безработный житель г. Дергачи через чат знакомств начал общаться с "журналисткой", которая якобы рассказывала "всю „правду" о полномасштабном вторжении на Харьковщине.
Однако вражеская агентка начала "романтическое общение" с мужчиной и попросила немного "помочь", а именно передавать места дислокации украинских военных и техники в Дергачах. Осужденный, погрузившись в интернет-любовь, обходил город и скрыто осуществлял фотофиксацию мест базирования Сил обороны
Правоохранители разоблачили мужчину в июне 2024 года. Приговора он ожидал, находясь под стражей.
Напомним
В Харькове разоблачен ученый, который передавал рф технические разработки для усовершенствования дронов типа "Шахед". Подозреваемый маскировал сотрудничество под научные работы и сейчас находится под стражей.
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