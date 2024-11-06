Житель Харьковщины, который передавал данные о ВСУ «романтической знакомой», получил 5 лет лишения свободы

Житель Харьковщины, который передал врагу данные о ВСУ через "подругу" с сайта знакомств, приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Суд признал жителя Харьковщины виновным в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В суде прокуроры доказали, что в мае 2024 года безработный житель г. Дергачи через чат знакомств начал общаться с "журналисткой", которая якобы рассказывала "всю „правду" о полномасштабном вторжении на Харьковщине.

Однако вражеская агентка начала "романтическое общение" с мужчиной и попросила немного "помочь", а именно передавать места дислокации украинских военных и техники в Дергачах. Осужденный, погрузившись в интернет-любовь, обходил город и скрыто осуществлял фотофиксацию мест базирования Сил обороны