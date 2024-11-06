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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Командиру российской бригады, который депортировал 15 детей из Николаевской спецшколы, объявили о подозрении

Командиру российской бригады, который депортировал 15 детей из Николаевской спецшколы, объявили о подозрении

Киев  •  УНН

14:31 • 3513 просмотра

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Сообщено о подозрении командиру отделения 205-й бригады рф за депортацию 15 детей из Новопетровской спецшколы. Детей вывезли в оккупированный Крым, а затем в рф, где их заставляли петь российский гимн и запрещали разговаривать на украинском.

Правоохранители собрали доказательную базу на военного преступника рф, который причастен к депортации украинских детей во время оккупации Николаевской области: во время боев за Николаев он депортировал 15 украинских детей в рф. Об этом сообщает СБУ и Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Речь идет о командире отделения 205-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил россии - джабраиле юсупове с позывным "габриэль". Именно это подразделение оккупационных войск участвовало в захвате села Новопетровка на Николаевщине и там дислоцировалось. По данным следствия, подозреваемый - гражданин республики дагестан.

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По материалам дела, в июле 2022 года под его командованием 20 вооруженных рашистов ворвались в помещение захваченной в то время Новопетровской спецшколы и похитили 15 воспитанников, которые там находились в то время: одиннадцать мальчиков и четыре девочки в возрасте от 8 до 17 лет.

Среди них - 12 статусных детей, 2 находились в учреждении из-за сложных жизненных обстоятельств, а также девочка, которую уже удочерили граждане США, но не успели забрать из-за начала полномасштабного вторжения

- говорится в сообщении прокуратуры.

Чтобы не допустить выезд детей и их воспитателей на подконтрольную Украине территорию подозреваемый и еще двое военных караулили в спецшколе с оружием. Позже детей вместе с директором заведения и ее мужем сначала транспортировали во временно оккупированный Крым. При этом следствие выяснило, что двое представителей местных оккупационных органов власти при поддержке войск рф организовали их перевозки в Херсон, а дальше с херсонского речвокзала на лодке - в Олешков и далее в Крым.

Из Крыма, "под конвоем" оккупантов отправили в анапу, что в краснодарском крае рф. Там депортированных удерживали почти месяц в одном из местных пансионатов.

С октября 2022 года депортированные дети находились на территории страны-агрессора. Ежедневно они подвергались воздействию российской пропаганды - им навязывали российский национализм. Детям запретили разговаривать на родном языке, использовать украинскую символику, а также заставляли каждое утро петь гимн рф

- добавили в прокуратуре.

В ноябре 2022 года с помощью одной из благотворительных организаций депортированных удалось вывезти из России в Грузию, чтобы потом вернуть домой.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили юсупову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним

Трем лицам, среди которых депутат госдумы рф, было объявлено о подозрении относительно депортации и принудительного перемещения 48 детей из Херсонского дома ребенка. 

Зеленский: депортация детей – это один из элементов попытки россии стереть идентичность украинского народа27 апреля 2023, 18:20 • 316105 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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