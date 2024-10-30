Харківський науковець таємно допомагав рф покращувати бойові дрони
Київ • УНН
У Харкові викрито вченого, який передавав рф технічні розробки для удосконалення дронів типу "Шахед". Підозрюваний маскував співпрацю під наукові праці та наразі перебуває під вартою.
Правоохоронці викрили у пособництві рф ученого одного з харківських вищих навчальних закладів. Він на замовлення з росії розробляв креслення та здійснював необхідні розрахунки для удосконалення дронів та установок для їх запуску. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Як повідомляється, ученому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
За даними слідства, підозрюваний надавав технологічні розробки своєму знайомому, який очолює підприємство, що спеціалізується на виготовленні агрегатів для БПЛА та співпрацює з підсанкційною компанією рф. Ця компанія займається виробництвом ударних дронів типу "Шахед", які маркують під назвою "Герань-2".
Учений пересилав інформацію російським спільникам електронною поштою та через один із месенджерів, маскуючи співпрацю під виглядом підготовки наукових праць у галузі БПЛА.
Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами діяльності на користь рф.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Нагадаємо
Раніше експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз повідомили УНН, що під час останніх атак по території України, які відбулися 26-29 жовтня, росіяни застосували ударні безпілотники із термобаричною бойовою частиною.