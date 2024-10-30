Харьковский ученый тайно помогал рф улучшать боевые дроны

Правоохранители разоблачили в пособничестве рф ученого одного из харьковских высших учебных заведений. Он по заказу из россии разрабатывал чертежи и осуществлял необходимые расчеты для усовершенствования дронов и установок для их запуска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как сообщается, ученому сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый предоставлял технологические разработки своему знакомому, который возглавляет предприятие, специализирующееся на изготовлении агрегатов для БПЛА и сотрудничает с подсанкционной компанией рф. Эта компания занимается производством ударных дронов типа "Шахед", которые маркируют под названием "Герань-2".

Ученый пересылал информацию российским сообщникам по электронной почте и через один из мессенджеров, маскируя сотрудничество под видом подготовки научных работ в области БПЛА.

Во время обысков у него изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и флеш-носители с доказательствами деятельности в пользу рф.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Напомним

Ранее эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз сообщили УНН, что во время последних атак по территории Украины, которые состоялись 26-29 октября, россияне применили ударные беспилотники с термобарической боевой частью.