Житель Челябинска пытается продать квартиру с помощью Тарантино
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Житель Челябинска Александр отфотошопил снимки квартиры, которую хочет продать, добавив на них фотографии голливудского режиссера Квентина Тарантино. Фотоколлажи челябинец разместил на своей странице в Facebook, передаёт УНН.
Так, автор коллажей выставил трехкомнатную квартиру на продажу за 2,3 млн рублей.
На своей странице в соцсети он в шутку ответил пользователям, что Тарантино “просто смотреть приходил”.
В комментариях пользователи спрашивают, прилагается ли “мужик” к квартире, а также называют серию коллажей “Омерзительной трешкой” (отсылка к названию одного из фильмов Тарантино “Омерзительная восьмерка”).
Отметим, в начале августа Тарантино приезжал в Москву чтобы представить свой новый фильм “Однажды... в Голливуде”.