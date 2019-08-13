Житель Челябінська намагається продати квартиру за допомогою Тарантіно
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Житель Челябінська Олександр відфотошопив знімки квартири, яку хоче продати, додавши на них фотографії голлівудського режисера Квентіна Тарантіно. Фотоколажі челябінец розмістив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Так, автор колажів виставив трикімнатну квартиру на продаж за 2,3 млн рублів.
На своїй сторінці в соцмережі він жартома відповів користувачам, що Тарантіно "просто подивитися приходив".
У коментарях користувачі запитують, чи додається "мужик" до квартири, а також називають серію колажів "мерзенною трійкою" (відсилання до назви одного з фільмів Тарантіно "Мерзенна вісімка").
Відзначимо, на початку серпня Тарантіно приїжджав до Москви, щоб представити свій новий фільм "Одного разу ... в Голлівуді".