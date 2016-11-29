Житель Буковины пытался переместить в Румынию полторы тысячи пачек сигарет

Так, буковинца, который следовал с грузом в сторону границы с Румынией, задержали вчера ночью пограничники отдела "Селятин". Мужчина пытался переправить 1,5 тысячи пачек сигарет "Marble". Нарушителем оказался 26-летний житель населенного пункта Шепит Путильского района.

Задержанного доставили в пограничный отдел, где на него составили протокол об административном правонарушении, сигареты изъяли.