Житель Буковины пытался переместить в Румынию полторы тысячи пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На Буковине пограничники задержали 26-летнего местного жителя, который пытался переместить в Румынию 1,5 тысячи пачек сигарет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, буковинца, который следовал с грузом в сторону границы с Румынией, задержали вчера ночью пограничники отдела "Селятин". Мужчина пытался переправить 1,5 тысячи пачек сигарет "Marble". Нарушителем оказался 26-летний житель населенного пункта Шепит Путильского района.
Задержанного доставили в пограничный отдел, где на него составили протокол об административном правонарушении, сигареты изъяли.