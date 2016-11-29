Житель Буковини намагався перемістити до Румунії півтори тисячі пачок сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Буковині прикордонники затримали 26-річного місцевого жителя, який намагався перемістити до Румунії півтори тисячі пачок сигарет. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, буковинця, який прямував з ношею в бік кордону з Румунією, затримали учора вночі прикордонники відділу “Селятин”. Чоловік намагався переправити 1,5 тисячі пачок сигарет “Marble”. Порушником виявися 26-річний житель населеного пункту Шепіт Путильського району.
Затриманого доставили до прикордонного відділу, де на нього складено протокол про адмінправопорушення, сигарети вилучені.