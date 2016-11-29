Житель Буковини намагався перемістити до Румунії півтори тисячі пачок сигарет

Так, буковинця, який прямував з ношею в бік кордону з Румунією, затримали учора вночі прикордонники відділу “Селятин”. Чоловік намагався переправити 1,5 тисячі пачок сигарет “Marble”. Порушником виявися 26-річний житель населеного пункту Шепіт Путильського району.

Затриманого доставили до прикордонного відділу, де на нього складено протокол про адмінправопорушення, сигарети вилучені.