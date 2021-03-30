Женщине, которая выбросила младенца в туалет, сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Харьковской области женщине, которая родила младенца в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила его в яму, сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
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"Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении женщине по факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в отношении подозреваемого в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Кроме того, отмечается, что младенца спасли и доставили в реанимационное отделение Лозовской центральной районной больницы. Сейчас состояние здоровья малыша удовлетворительное, его здоровью ничего не угрожает.
Что было раньше
В Харьковской области женщина родила младенца в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила в яму. К счастью, ребенок выжил, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Напомним, в Харькове в парке возле территории одной из городских больниц обнаружили тело младенца. Смерть ребенка, вероятно, наступила несколько месяцев назад. Полиция открыла уголовное производство.