Жінці, яка викинула немовля в туалет, повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Харківщині жінці, яка народила немовля у покинутому туалеті на залізничному вокзалі та викинула його у яму, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
Цитата
“За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом замаху на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ч. 2 ст. 15, ст. 117 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що стосовно підозрюваної до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Окрім того, зазначається, що немовля врятували та доставили до реанімаційного відділення Лозівської центральної районної лікарні. Наразі стан здоров’я малюка задовільний, його здоров’ю нічого не загрожує.
Що було раніше
У Харківській області жінка народила немовля у покинутому туалеті на залізничному вокзалі та викинула у яму. На щастя, дитина вижила, у тяжкому стані її було доставлено у лікарню.
Нагадаємо, в Харкові в парку неподалік території однієї з міських лікарень виявили тіло немовляти. Смерть дитини, ймовірно, настала кілька місяців тому. Поліція відкрила кримінальне провадження.