На Харківщині жінка народила у покинутому туалеті на вокзалі та викинула немовля у яму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Харківській області жінка народила немовля у покинутому туалеті на залізничному вокзалі та викинула у яму. На щастя, дитина вижила, у тяжкому стані її було доставлено у лікарню, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Деталі
Інформація про подію надійшла до поліції 27 березня о 06:48. Заявниця повідомила, що в смт Панютине у ямі туалету на станції плаче дитина.
Працівники ДСНС витягли немовля, загорнуте у целофановий пакет. Повідомляється, що стан здоров’я новонародженого хлопчика тяжкий, його доставили до реанімаційного відділення районної лікарні.
Поліцейські встановили особу матері хлопчика. Жінці 41 рік. У неї є чоловік та четверо дітей. На даний час зловмисниця перебуває у лікарні.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.135 (залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, заявили в поліції.
Що було раніше
Напередодні у Харкові в парку неподалік території однієї з міських лікарень виявили тіло немовляти. Смерть дитини, ймовірно, настала кілька місяців тому. Поліція відкрила кримінальне провадження.