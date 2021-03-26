У Харкові в парку біля лікарні виявили тіло немовляти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Харкові в парку неподалік території однієї з міських лікарень виявили тіло немовляти. Смерть дитини, ймовірно, настала кілька місяців тому. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Харківській області.
Деталі
Інформація про подію надійшла у поліцію від перехожого 26 березня близько 12:45. Чоловік, прямуючи через парк, побачив на землі тіло дитини, яке було присипане листям, та відразу викликав поліцію.
"Під час огляду місця події експерти дійшли попередніх висновків, що це тіло немовля. У зв’язку із тим, що смерть дитини, ймовірно, настала кілька місяців тому, визначити причини смерті за зовнішнім оглядом неможливо", - вказали у поліції.
Вказано, що тіло було виявлено за 50 метрів від будівлі однієї з міських лікарень, у якій є гінекологічне відділення. Зараз поліцейські опитують персонал медичного закладу, перевіряють документацію та обліки породіль.
За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Наразі тривають слідчі дії.
Доповнення
За даними зі звіту Нацполіції, минулого року поліцією зареєстровано майже 3400 злочинів, скоєних стосовно дітей, з яких 2200 розкриті та направлені до суду. При цьому, за даними поліції, у 2019 році протиправних посягань стосовно дітей було 4,1 тисячі.