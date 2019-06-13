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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Женская сборная Украины по стрельбе из лука получила лицензию на ОИ-2020

Киев • УНН

 • 12996 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Женская сборная Украины по стрельбе из лука завоевала заветные лицензии на участие в Олимпийских Играх 2020 году в Токио, передает УНН со ссылкой на Управление физической культуры и спорта Львовской ОГА.

Женская сборная Украины по стрельбе из лука получила лицензию на ОИ-2020

В составе Вероники Марченко, Анастасии Павловой и Лидии Сичениковой сборная победила Швецию со счетом 5:3, что позволило выйти ей в топ-8 командных соревнований чемпионата мира по стрельбе из лука среди женщин. Выход обеспечил представительницам сборной Украины - 3 олимпийские лицензии среди женщин (максимально возможное количество в этой категории).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы завоевали 200 лицензий на Европейские игры

Стоит отметить, что украинских девушек ожидает дальнейшая борьба за медали чемпионата мира, который проходит в Нидерландах, где за выход в полуфинал соревнований их ожидает встреча со сборной Китая.

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