Жіноча збірна України зі стрільби з лука здобула ліцензію на ОІ-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Жіноча збірна України зі стрільби з лука виборола заповітні ліцензії на участь в Олімпійських Іграх 2020 року в Токіо, інформує УНН з посиланням на Управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.
У складі Вероніки Марченко, Анастасії Павлової та Лідії Січенікової збірна перемогла Швецію з рахунком 5:3, що дало змогу вийти їй у топ-8 командних змагань чемпіонату світу зі стрільби з лука серед жінок. Вихід забезпечив представницям збірної України - 3 олімпійські ліцензії серед жінок (максимально можлива кількість в цій категорії).
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Варто відзначити, що на українських дівчат очікує подальша боротьба за медалі чемпіонату світу, який триває в Нідерландах, де за вихід у півфінал змагань на них очікує зустріч зі збірною Китаю.