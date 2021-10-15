Женская сборная Украины определилась с заявкой на матчи квалификации к ЧМ-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Главный тренер женской сборной Украины по футболу Наталья Зинченко обнародовала список игроков национальной команды, которые будут готовиться к матчам с Фарерскими островами и Испанией. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Детали
На учебно-тренировочный сбор, который начнется 18 октября в Киеве, для подготовки и участия в ближайших квалификационных матчах чемпионата мира-2023 Наталья Зинченко вызвала 23-х футболисток.
Состав национальной женской сборной Украины:
Вратари: Ирина Санина (“Колос” Ковалевка), Дарья Бондарчук, Алла Герасимчук (обе — “Жилстрой-2” Харьков).
Защитники: Любовь Шматко, Анна Петрик, Ольга Басанская, Дарья Апанащенко (все — “Жилстрой-1” Харьков), Екатерина Корсун, Натия Панцулая, Ирина Подольская (все — “Жилстрой-2” Харьков), Дарья Кравец ( “Фиорентина”, Италия).
Полузащитники: Надежда Хаванська, Юлия Шевчук, Ольга Бойченко (все — “Жилстрой-1” Харьков), Яна Калинина, Вероника Андрухив, Яна Малахова (все — “Жилстрой-2” Харьков), Тамила Химич (“Сплит”, Хорватия), Кристина Перевозчик (“Ладомир” Владимир-Волынский).
Нападающие: Надежда Кунина (“Линчепинг”, Швеция), Ольга Овдийчук (“Жилстрой-1” Харьков), Роксолана Кравчук (“Жилстрой-2” Харьков), Николь Козлова (“Вирджиния Тех”, США).
Дополнение
21 октября сборная Украины дома сыграет с Фарерскими островами, а 26-го — также в родных стенах с Испанией. Оба поединка состоятся в Коваливке на стадионе “Колос”. Время начала первой встречи — 19:00, а матч с испанками начнется в 17:00.