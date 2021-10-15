Жіноча збірна України визначилася із заявкою на матчі кваліфікації до ЧС-2023

Деталі

На навчально-тренувальний збір, що розпочнеться 18 жовтня в Києві, для підготовки та участі в найближчих кваліфікаційних матчах чемпіонату світу-2023 Наталія Зінченко викликала 23-х футболісток.

Склад національної жіночої збірної України:

Воротарі: Ірина Саніна (“Колос” Ковалівка), Дарина Бондарчук, Алла Герасимчук (обидві — “Житлобуд-2” Харків).

Захисники: Любов Шматко, Анна Петрик, Ольга Басанська, Дар’я Апанащенко (усі — “Житлобуд-1” Харків), Катерина Корсун, Натія Панцулая, Ірина Подольська (усі — “Житлобуд-2” Харків), Дар’я Кравець (“Фіорентина”, Італія).

Півзахисники: Надія Хаванська, Юлія Шевчук, Ольга Бойченко (усі — “Житлобуд-1” Харків), Яна Калініна, Вероніка Андрухів, Яна Малахова (усі — “Житлобуд-2” Харків), Таміла Хімич (“Спліт”, Хорватія), Христина Перевізник (“Ладомир” Володимир-Волинський).

Нападники: Надія Куніна (“Лінчепінг”, Швеція), Ольга Овдійчук (“Житлобуд-1” Харків), Роксолана Кравчук (“Житлобуд-2” Харків), Ніколь Козлова (“Вірджінія Тех”, США).

Доповнення

21 жовтня збірна України вдома зіграє з Фарерськими островами, а 26-го — також у рідних стінах з Іспанією. Обидва поєдинки відбудуться в Ковалівці на стадіоні “Колос”. Час початку першої зустрічі — 19:00, а матч з іспанками розпочнеться о 17:00.