Женская сборная Украины завоевала первый выигрыш в отборе на ЧМ-2021 по гандболу

Детали

За исключением стартовых минут украинки были впереди в счете на протяжении всей игры. Впрочем как и в стартовом матче турнира против Словакии (28:31) “желто-голубая” команда снова допускало ошибки из-за не сыгранность обновленного состава. После более сложной первой половины (14:12) “сине-желтые” все же сумели увеличить свой отрыв во втором тайме и уверенно довели матч до победы.

По 5 мячей забросили полусреднем Ирина Компаниец, левая крайняя Власти Бельмас, а также Татьяна Поляк, которая помогает закрывать позицию линейной. Опять наиболее результативной стала Леся Смолинг — 8 голов.

Сборная Словакии, которая во втором туре победила Израиль (37:19), досрочно гарантировала себе первое место и выход из группы.

Дополнение

Вторую путевку в плей-офф в последний день квалификации между собой разыграют Украина и Израиль. Команды имеют по 2 очка, впрочем у украинок лучшая разница голов. Итак проходным в плей-офф для команды Бориса Чижова станут победный или ничейный результат.