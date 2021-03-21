Жіноча збірна України виборола перший виграш у відборі на ЧС-2021 з гандболу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Збірна України на кваліфікаційному турнірі до чемпіонату світу-2021 в Люксембургу перемогла команду господарок змагань (28:21). Про це інформує Федерація гандболу України, передає УНН.

Деталі

За виключенням стартових хвилин українки були попереду в рахунку упродовж всієї гри. Втім як і в стартовому матчі турніру проти Словаччини (28:31) “жовто-блакитна” команда знову припускалась помилок через не зіграність оновленого складу. Після більш складної першої половини (14:12) “синьо-жовті” все ж зуміли збільшити свій відрив у другому таймі і впевнено довели матч до перемоги.

По 5 м’ячів закинули півсередня Ірина Компанієць, ліва крайня Влада Бельмас, а також Тетяна Поляк, яка допомагає закривати позицію лінійної. Знову найбільш результативною стала Леся Смолінг — 8 голів.

Збірна Словаччини, яка в другому турі перемогла Ізраїль (37:19), достроково гарантувала собі перше місце та вихід з групи.

Доповнення

Другу путівку до плей-офф в останній день кваліфікації між собою розіграють Україна та Ізраїль. Команди мають по 2 очки, втім в українок краща різниця голів. Отже прохідним до плей-офф для команди Бориса Чижова стануть переможний або нічийний результат.

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