Женщину, которая накормила младенца алкогольной смесью, будут судить в Киеве

"Киевской местной прокуратурой №3 направлен в суд обвинительный акт в отношении 42-летней местной жительницы, которая убила своего 9-месячного ребенка, накормив ее алкогольной смесью", - говорится в сообщении.

В конце мая 2016 года, находясь в своей квартире, женщина приготовила для дочери пищевую смесь, в которую добавила примерно от 130 до 200 мл водки (или аналогичного по "крепости" напитка) и накормила ею ребенка.

Через час после употребления этой смеси девочка умерла.

Матери инкриминируют умышленное убийство собственного ребенка, то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

За содеянное женщине грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал УНН 15 апреля, тело новорожденного ребенка обнаружили в Одессе.