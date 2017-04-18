Жінку, яка нагодувала немовля алкогольною сумішшю, судитимуть у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У столиці судитимуть киянку, яка нагодувала свою 9-місячну дитину алкогольною сумішшю. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою №3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 42-річної місцевої мешканки, яка вбила свою 9-місячну дитину, нагодувавши її алкогольною сумішшю", - йдеться у повідомленні.
Наприкінці травня 2016 року, перебуваючи у своїй квартирі, жінка приготувала для доньки харчову суміш, у яку додала приблизно від 130 до 200 мл горілки (або аналогічного за "міцністю" напою) та нагодувала нею дитину.
За годину після вживання цієї суміші дівчинка померла.
Матері інкримінують умисне вбивство власної дитини, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.
За вчинене жінці загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.
Як повідомляв УНН 15 квітня, тіло новонародженої дитини виявили в Одесі.