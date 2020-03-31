Женщину и подростка проверяют на коронавирус в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 31 марта в Кировоградской области не зарегистрировали новых подтвержденных лабораторным методом случаев заболевания коронавирусом, однако сегодня в областном лабораторном центре поступили материалы относительно двух подозрений. Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА, передает УНН.
Четверо мужчин, которым диагностировали COVID-19 29 марта, продолжают находиться на госпитализации.
За последние сутки в области специалисты лабораторного центра отработали пять подозрений на COVID-19 среди жителей области. Среди них одно подозрение - в Долинском районе, два - в Кропивницком, один - в Новоукраинском районе, один - в Маловисковском районе. Все проверили методом ПЦР-реакции. Результаты - отрицательные.
Сегодня в областной лабораторный центр поступили материалы для исследования методом ПЦР-диагностики еще двух подозрений. Положительный результат экспресс-теста обнаружили у женщины с Устиновского района, которая находилась на самоизоляции, и у подростка с Маловысковского района. К концу дня будут известны результаты ПЦР-тестирования.
Напомним, на Буковине умерли двое инфицированных коронавирусом пациентов.