Женщину и подростка проверяют на коронавирус в Кировоградской области

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97375 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102715 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104799 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103869 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112316 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100559 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105095 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106595 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131531 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130443 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 11:59 • 105916 просмотра
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4 марта, 18:57 • 109032 просмотра
Актуальное
Женщину и подростка проверяют на коронавирус в Кировоградской области

Женщину и подростка проверяют на коронавирус в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 21300 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 31 марта в Кировоградской области не зарегистрировали новых подтвержденных лабораторным методом случаев заболевания коронавирусом, однако сегодня в областном лабораторном центре поступили материалы относительно двух подозрений. Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА, передает УНН.

Четверо мужчин, которым диагностировали COVID-19 29 марта, продолжают находиться на госпитализации.

За последние сутки в области специалисты лабораторного центра отработали пять подозрений на COVID-19 среди жителей области. Среди них одно подозрение - в Долинском районе, два - в Кропивницком, один - в Новоукраинском районе, один - в Маловисковском районе. Все проверили методом ПЦР-реакции. Результаты - отрицательные.

Сегодня в областной лабораторный центр поступили материалы для исследования методом ПЦР-диагностики еще двух подозрений. Положительный результат экспресс-теста обнаружили у женщины с Устиновского района, которая находилась на самоизоляции, и у подростка с Маловысковского района. К концу дня будут известны результаты ПЦР-тестирования.

Напомним, на Буковине умерли двое инфицированных коронавирусом пациентов.

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