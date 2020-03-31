Жінку та підлітка перевіряють на коронавірус на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 березня. УНН. Станом на 31 березня на Кіровоградщині не зареєстрували нових підтверджених лабораторним методом випадків захворювання на коронавірус, однак сьогодні до обласного лабораторного центру надійшли матеріали щодо двох підозр. Про це поінформували в прес-службі Кіровоградської ОДА, передає УНН.
Четверо чоловіків, яким діагностували COVID-19 29 березня, продовжують перебувати на госпіталізації.
За останню добу в області фахівці лабораторного центру відпрацювали п’ять підозр на COVID-19 серед жителів області. Серед них одна підозра – у Долинському районі, дві – у Кропивницькому, одна – у Новоукраїнському районі, одна – у Маловисківському районі. Усі перевірили методом ПЛР-реакції. Результати – негативні.
Сьогодні до обласного лабораторного центру надійшли матеріали для дослідження методом ПЛР-діагностики ще з двох підозр. Позитивний результат експрес-тесту виявили у жінки з Устинівського району, яка перебувала на самоізоляції, і у підлітка з Маловисківського району. До кінця дня будуть відомі результати ПЛР-тестування.
Нагадаємо, на Буковині померли двоє інфікованих коронавірусом пацієнтів.