Женщину оштрафовали на 42 тысячи гривен за продажу книг из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Киеве женщину оштрафовали на более чем 40 000 гривен за то, что она осуществляла продажу книг из РФ без разрешительных документов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.
"В частности, 10 марта ответственные лица Госкомтелерадио и СБУ составили протокол о наложении штрафа на физическое лицо-предпринимателя Алису Вироцкую, которая через интернет реализовывала издательскую продукцию, изготовленную в РФ и ввезенную в Украину без соответствующего разрешения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о факте продажи такой книги, имевший место в конце прошлого года, Госкомтелерадио сообщили неравнодушные граждане. Понадобилось несколько месяцев, чтобы найти человека, совершившего правонарушение, и наложить на него административно-хозяйственный штраф в размере 41 730 грн.
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В пресс-службе отметили, что в случае повторного нарушения действующего законодательства сумма штрафа составит уже 208 650 грн.
В прошлом году уполномоченными лицами Госкомтелерадио составлено 27 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов на сумму 1 005 210 грн. Всего с начала года составлено 5 протоколов о наложении штрафов.
Ранее УНН сообщал, что отныне за полиграфию с РФ штрафовать будет Госкомтелерадио.