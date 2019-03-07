Відтепер за поліграфію з РФ штрафувати буде Держкомтелерадіо

КИЇВ. 7 березня. УНН. Уряд вніс зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106 "Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету". Відтепер до органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, додано Держкомтелерадіо та визначено код бюджетної класифікації для перерахування адміністративно-господарських штрафів за порушення вимог статті 281 Закону України "Про видавничу справу", передає УНН із посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.