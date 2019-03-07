Відтепер за поліграфію з РФ штрафувати буде Держкомтелерадіо
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Уряд вніс зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106 "Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету". Відтепер до органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, додано Держкомтелерадіо та визначено код бюджетної класифікації для перерахування адміністративно-господарських штрафів за порушення вимог статті 281 Закону України "Про видавничу справу", передає УНН із посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.
Законом передбачено, що розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу, тягне за собою застосування до розповсюджувачів такої продукції адміністративно-господарських санкцій. За кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, накладається адміністративно-господарський штраф у розмірі десяти мінімальних заробітних плат, а за кожен наступний випадок такого розповсюдження - у розмірі 50 мінімальних заробітних плат.
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Відповідно до закону рішення про накладення штрафу приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері - Держкомтелерадіо.
Також у прес-службі зазначили, що Держкомтелерадіо не було визначено у зазначеній постанові як орган, що контролює справляння надходжень бюджету. Тому у Державному комітеті підготують проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення зміни в додаток до постанови.
Нагадаємо, Держкомтелерадіо вніс відомих політологів до "чорного списку" пропагандистів.