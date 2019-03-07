Отныне за полиграфию из РФ штрафовать будет Госкомтелерадио

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Правительство внесло изменения в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 16 февраля 2011 № 106 "Некоторые вопросы ведения учета налогов, сборов, платежей и других доходов бюджета". Отныне в органы, которые контролируют взимание поступлений бюджета, добавлено Госкомтелерадио и определен код бюджетной классификации для перечисления административно-хозяйственных штрафов за нарушение требований статьи 281 Закона Украины "Об издательском деле", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

Законом предусмотрено, что распространение на территории Украины издательской продукции, которая имеюет происхождение или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, без наличия соответствующего разрешения, влечет за собой применение к распространителям такой продукции административно-хозяйственных санкций. За каждый случай такого распространения, совершенного впервые, накладывается административно-хозяйственный штраф в размере десяти минимальных заработных плат, а за каждый последующий случай такого распространения - в размере 50 минимальных заработных плат.

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Согласно закону решение о наложении штрафа принимает центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в информационной сфере - Госкомтелерадио.

Также в пресс-службе отметили, что Госкомтелерадио не был определен в указанном постановлении как орган, контролирующий взимание поступлений бюджета. Поэтому в Государственном комитете подготовят проект постановления Кабинету Министров Украины о внесении изменения в приложение к постановлению.

Напомним, Госкомтелерадио внес известных политологов в "черный список" пропагандистов.

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