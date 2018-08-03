В Україну заборонили ввозити з РФ видання з пропагандою імперських настроїв
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Держкомтелерадіо відмовив ТОВ “Дресс Шоу” у видачі дозволу на ввезення з території держави-агресора книги Н. Терент’євої “Солнце на антресолях” московського видавництва “АСТ”, передає УНН із посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.
У повідомленні зазначено, що відмову надано на підставі висновку експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.
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"За невибагливим сюжетом “про любов” криється пропаганда імперських настроїв держави-агресора, героїзація її силових структур і, зокрема, академії ФСБ, а також неприхована ностальгія за комуністичним минулим", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за ввезення заборонених книжок з РФ в Україні оштрафували уже 10 осіб.