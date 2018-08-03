В Украине запретили ввозить из РФ издание с пропагандой имперских настроений
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу" в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Н. Терентьева "Солнце на антресолях" московского издательства "АСТ", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.
В сообщении отмечается, что отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции относительно отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.
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"За непритязательным сюжетом "о любви" кроется пропаганда имперских настроений государства-агрессора, героизация ее силовых структур и, в частности, академии ФСБ, а также нескрываемая ностальгия по коммунистическому прошлому", - говорится в сообщении.
Напомним, за ввоз запрещенных книг из РФ в Украину оштрафовали уже 10 человек.