В Украине запретили ввозить из РФ издание с пропагандой имперских настроений

В сообщении отмечается, что отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции относительно отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

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"За непритязательным сюжетом "о любви" кроется пропаганда имперских настроений государства-агрессора, героизация ее силовых структур и, в частности, академии ФСБ, а также нескрываемая ностальгия по коммунистическому прошлому", - говорится в сообщении.

Напомним, за ввоз запрещенных книг из РФ в Украину оштрафовали уже 10 человек.