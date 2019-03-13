Жінку оштрафували на 42 тисячі гривень за продаж книжок з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Києві жінку оштрафували на більш ніж 40 тисяч гривень за те, що вона здійснювала продаж книжок з РФ без дозвільних документів, передає УНН із посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.
"Зокрема, 10 березня відповідальні особи Держкомтелерадіо та СБУ склали протокол про накладення штрафу на фізичну особу-підприємця Алісу Віроцьку, яка через інтернет реалізовувала видавничу продукцію, виготовлену в РФ та ввезену в Україну без відповідного дозволу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про факт продажу такої книги, що мав місце наприкінці минулого року, Держкомтелерадіо повідомили небайдужі громадяни. Знадобилось кілька місяців, щоб знайти особу, яка вчинила правопорушення, та накласти на неї адміністративно-господарський штраф у розмірі 41 730 грн.
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У прес-службі зауважили, що у разі повторного порушення чинного законодавства сума штрафу складатиме вже 208 650 грн.
Минулого року уповноваженими особами Держкомтелерадіо складено 27 протоколів про накладення адміністративно-господарських штрафів на суму 1 005 210 грн. Всього з початку року складено 5 протоколів про накладення штрафів.
Раніше УНН повідомляв, що відтепер за поліграфію з РФ штрафувати буде Держкомтелерадіо.