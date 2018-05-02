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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Женщину в Одесской области приговорили к 9 годам тюрьмы за убийство второго мужа

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. В Одесской области за убийство второго гражданского мужа до 9 лет лишения свободы приговорили 31-летнюю женщину. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Женщину в Одесской области приговорили к 9 годам тюрьмы за убийство второго мужа

"Суд признал женщину виновной в инкриминируемом ей преступлении и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, преступление произошло в одном из сел Скадовского района. В отделение полиции поступило сообщение от фельдшера, что в частном доме смертельно ранен мужчина - у него было проникающее ножевое ранение спины.

Следственно-оперативная группа выяснила личность погибшего. Им оказался 43-летний местный житель. Работники полиции установили, что телесные повреждения ему нанесла 31-летняя сожительница, ранее судимая за нанесение тяжких телесных повреждений своему первому мужу.

Женщина объяснила, что вместе с потерпевшим употребляла спиртные напитки. Затем они поссорились, она на него сильно обиделась, потому ударила ножом в спину. По ее словам, она не хотела смерти нового сожителя. После совершения преступления она вызвала фельдшера, но мужчина скончался еще до приезда.

Как сообщал УНН, в Новоград-Волынском Житомирской области зарезали 21-летнего студента.

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