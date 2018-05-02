Жінку на Одещині засудили до 9 років ув'язнення за вбивство другого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В Одеській області за вбивство другого цивільного чоловіка до 9 років позбавлення волі засуджено 31-річну жінку. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
“Суд визнав жінку винною у інкримінованому їй злочині та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, злочин стався в одному з сіл Скадовського району. У відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера, що у приватному будинку смертельно поранено чоловіка — у нього було проникаюче ножове поранення спини.
Слідчо-оперативна група з’ясувала особу загиблого. Ним виявився 43-річний місцевий житель. Працівники поліції встановили, що тілесні ушкодження йому спричинила 31-річна співмешканка, раніше судима за нанесення тяжких тілесних ушкоджень своєму першому чоловіку.
Жінка пояснила, що разом з потерпілим вживала спиртні напої. Потім вони посварились, вона на нього сильно образилась, тому вдарила ножем у спину. З її слів, вона не хотіла смерті нового співмешканця. Після скоєння злочину вона викликала фельдшера, але чоловік помер ще до його приїзду.
Як повідомляв УНН, у Новограді-Волинському Житомирської області зарізали 21-річного студента.