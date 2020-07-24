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Женщину в Черкасской области осудили за убийство новорожденного ребенка

Женщину в Черкасской области осудили за убийство новорожденного ребенка

Киев  •  УНН

 • 21465 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Черкасской области местная жительница осуждена за убийство своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.

"Смелянский горрайонный суд Черкасской области 22 июля признал виновной 33-летнюю жительницу Черкасской области в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка (ст. 117 УК Украины) и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы, от отбывания которого освободил с применением года испытательного срока", - говорится в сообщении.

Как указано, в ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемая, самостоятельно родив в домашних условиях живого, доношенного ребенка, не приняла меры по оказанию новорожденному послеродовой опеки. При этом положила тело ребенка в полиэтиленовый пакет, что привело к смерти младенца, и вынесла за пределы домовладения. В результате, труп ребенка был обнаружен на свалке.

Напомним, женщине в Черкасской области ранее сообщили о подозрении в убийстве ее новорожденного ребенка.

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