Женщину в Черкасской области осудили за убийство новорожденного ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Черкасской области местная жительница осуждена за убийство своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.
"Смелянский горрайонный суд Черкасской области 22 июля признал виновной 33-летнюю жительницу Черкасской области в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка (ст. 117 УК Украины) и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы, от отбывания которого освободил с применением года испытательного срока", - говорится в сообщении.
Как указано, в ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемая, самостоятельно родив в домашних условиях живого, доношенного ребенка, не приняла меры по оказанию новорожденному послеродовой опеки. При этом положила тело ребенка в полиэтиленовый пакет, что привело к смерти младенца, и вынесла за пределы домовладения. В результате, труп ребенка был обнаружен на свалке.
Напомним, женщине в Черкасской области ранее сообщили о подозрении в убийстве ее новорожденного ребенка.