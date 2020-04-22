Жінці повідомили підозру за вбивство новонародженої дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Жінці на Черкащині повідомили про підозру за вбивство її новонародженої дитини. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури області.
"За процесуального керівництва Смілянської місцевої прокуратури жительці Черкащини повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За версією слідства, 33-річна жителька Смілянського району в грудні 2019 року вдома "самостійно народила доношену, життєздатну дитину, але відразу після пологів не забезпечила належний нагляд для збереження її життя, у зв'язку з чим, через дихальну недостатність немовля померло". "В подальшому, підозрювана помістила новонароджену дитину в пакет й вивезла на смітник", - додали у прокуратурі.
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