Женщине сообщили подозрение за убийство новорожденного ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Женщине в Черкасской области сообщили о подозрении в убийстве ее новорожденного ребенка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.
"Под процессуальным руководством Смелянской местной прокуратуры жительнице Черкасской области сообщено о подозрении по факту умышленного убийства своего новорожденного ребенка (ст. 117 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 33-летняя жительница Смелянского района в декабре 2019 года дома "самостоятельно родила доношенного, жизнеспособного ребенка, но сразу после родов не обеспечила надлежащий уход для сохранения его жизни, в связи с чем, из-за дыхательной недостаточности младенец умер". "В дальнейшем, подозреваемая поместила новорожденного ребенка в пакет и вывезла на свалку", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в Киеве во время ссоры мать убила дочь.