Жінку на Черкащині засудили за вбивство новонародженої дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На Черкащині місцеву жительку засуджено за вбивство своєї новонародженої дитини. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Черкаської області.
"Смілянський міськрайонний суд Черкаської області 22 липня визнав винною 33-річну жительку Черкащини в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України) та призначив їй покарання у виді 2 років позбавлення волі, від відбування якого звільнив із застосуванням однорічного іспитового строку", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, під час судового розгляду встановлено, що обвинувачена, самостійно народивши в домашніх умовах живу, доношену дитину, не вжила заходів з надання новонародженій післяпологового піклування. Натомість, поклала тіло дитини до поліетиленового пакету, що призвело до смерті немовляти, та винесла за межі домоволодіння. У результаті, труп дитини було виявлено на сміттєзвалищі.
Нагадаємо, жінці на Черкащині раніше повідомили про підозру за вбивство її новонародженої дитини.