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Женщины в Минске вышли на марш солидарности

Киев • УНН

 • 22398 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В центре Минска женщины устроили марш солидарности. Колонна двигалась от площади Победы в сторону площади Якуба Коласа по тротуарам. Ее сопровождали сотрудники ОМОН в масках, не выпуская участников на проезжую часть, передает УНН со ссылкой на БелаПАН.

Женщины в Минске вышли на марш солидарности

По оценкам наблюдателей, сначала в колонне было более пяти тысяч участников, по мере движения по проспекту Независимости количество людей выросло не менее чем в два раза. Когда голова колонны была возле ресторана "Лидо", ее хвост находился в нескольких кварталах позади - у перекрестка проспектов Независимости и Машерова.

Люди скандировали "Это наш город!", "Каждый день!", "Пока мы едины, мы непобедимы!". Девушки держат транспаранты, цветы, бело-красно-белые флаги и зонтики.

Периодически по ходу движения колонны закрывались на вход и выход станции метрополитена. Поезда следовали без остановки. Метрополитен сообщил, что это делается "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

После 17.00 к женскому маршу присоединилась член Координационного совета Мария Колесникова. Присутствующие дружно приветствовали ее. В районе станции метро "Академия наук" колонне преградили путь силовики, после чего женщины развернулись и пошли обратно в сторону площади Якуба Коласа.

Примерно в 17.35 ОМОН в районе "Лидо" попытался рассечь колонну, перегородив дорогу, но участники марша провались и двинулись на площадь Якуба Коласа.

Как сообщают очевидцы, в 17.45 проспект Независимости перекрыли военными грузовиками на пересечении с улицей Козлова, а также полностью в другой его стороне - на въезд в город в районе метро "Восток".

Около 18.00 недалеко от площади Якуба Коласа ОМОНу удалось рассечь колонну протестующих - часть из них оказались возле ЦУМа, часть - у Белгосфилармонии, другие - в других местах на площади.

Женщины направились к Комаровскому рынку и после небольшой паузы - дальше по улице Веры Хоружей.

Напомним, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа в связи с результатами выборов, по которым у действующего президента Александра Лукашенко 80,1% голосов, а у его оппонентки Светланы Тихановськой - 10,1%. Так, вчера белорусский ОМОН начал задерживать участников акции протеста, которые вышли на площадь Независимости.

Также сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что "выступления в стране не выдыхаются, а идут своим чередом".

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