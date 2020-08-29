Жінки у Мінську вийшли на марш солідарності

За оцінками спостерігачів, спочатку в колоні було більше п'яти тисяч учасниць, у міру руху по проспекту Незалежності кількість людей зросла не менш ніж вдвічі. Коли голова колони була біля ресторану "Лідо", її хвіст знаходився в декількох кварталах позаду - біля перехрестя проспектів Незалежності і Машерова.

Люди скандували "Це наше місто!", "Кожен день!", "Поки ми єдині, ми непереможні!". Дівчата тримають транспаранти, квіти, біло-червоно-білі прапори і парасольки.

Періодично по ходу руху колони закривалися на вхід і вихід станції метрополітену. Потяги прямували без зупинки. Метрополітен повідомив, що це робиться "в цілях забезпечення безпеки пасажирів".

Після 17.00 до жіночого маршу приєдналася член Координаційної ради Марія Колесникова. Присутні дружно вітали її. В районі станції метро "Академія наук" колоні перегородили шлях силовики, після чого жінки розвернулися і пішли назад в сторону площі Якуба Коласа.

Приблизно о 17.35 ОМОН в районі "Лідо" спробував розсікти колону, перегородивши дорогу, але учасниці маршу провались і рушили на площу Якуба Коласа.

Як повідомляють очевидці, до 17.45 проспект Незалежності перекрили військовими вантажівками на перетині з вулицею Козлова, а також повністю в другому його боці - на в'їзд в місто в районі метро "Схід".

Близько 18.00 недалеко від площі Якуба Коласа ОМОНу вдалося розсікти колону протестувальників - частина з них виявилися біля ЦУМу, частина - біля Белгосфілармоніі, інші - в інших місцях на площі.

Жінки попрямували до Комаровскому ринку і після невеликої паузи - далі по вулиці Віри Хоружей.

Нагадаємо, протести в Білорусі тривають з 9 серпня у зв'язку з результатами виборів, за якими у чинного президента Олександра Лукашенка 80,1% голосів, а у його опонентки Світлани Тіхановськоі - 10,1%. Так, вчора білоруський ОМОН почав затримувати учасників акції протесту, які вийшли на площу Незалежності.

Також повідомлялося, що кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановском заявила, що "виступи в країні не видихаються, а йдуть своєю чергою".