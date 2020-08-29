Жінки у Мінську вийшли на марш солідарності

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 150759 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 104802 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 97712 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 105820 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 126093 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137605 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221394 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216073 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186592 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176179 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50446 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47444 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153857 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29259 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45457 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 150770 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153877 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 278122 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 302191 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 385122 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45475 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29277 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47460 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50461 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126248 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Жінки у Мінську вийшли на марш солідарності

Київ • УНН

 • 22398 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. У центрі Мінська жінки влаштували марш солідарності. Колона рухалася від площі Перемоги в бік площі Якуба Коласа по тротуарах. Її супроводжували співробітники ОМОН в масках, не випускаючи учасниць на проїжджу частину, передає УНН із посиланням на Белапан.

Жінки у Мінську вийшли на марш солідарності

За оцінками спостерігачів, спочатку в колоні було більше п'яти тисяч учасниць, у міру руху по проспекту Незалежності кількість людей зросла не менш ніж вдвічі. Коли голова колони була біля ресторану "Лідо", її хвіст знаходився в декількох кварталах позаду - біля перехрестя проспектів Незалежності і Машерова.

Люди скандували "Це наше місто!", "Кожен день!", "Поки ми єдині, ми непереможні!". Дівчата тримають транспаранти, квіти, біло-червоно-білі прапори і парасольки.

Періодично по ходу руху колони закривалися на вхід і вихід станції метрополітену. Потяги прямували без зупинки. Метрополітен повідомив, що це робиться "в цілях забезпечення безпеки пасажирів".

Після 17.00 до жіночого маршу приєдналася член Координаційної ради Марія Колесникова. Присутні дружно вітали її. В районі станції метро "Академія наук" колоні перегородили шлях силовики, після чого жінки розвернулися і пішли назад в сторону площі Якуба Коласа.

Приблизно о 17.35 ОМОН в районі "Лідо" спробував розсікти колону, перегородивши дорогу, але учасниці маршу провались і рушили на площу Якуба Коласа.

Як повідомляють очевидці, до 17.45 проспект Незалежності перекрили військовими вантажівками на перетині з вулицею Козлова, а також повністю в другому його боці - на в'їзд в місто в районі метро "Схід".

Близько 18.00 недалеко від площі Якуба Коласа ОМОНу вдалося розсікти колону протестувальників - частина з них виявилися біля ЦУМу, частина - біля Белгосфілармоніі, інші - в інших місцях на площі.

Жінки попрямували до Комаровскому ринку і після невеликої паузи - далі по вулиці Віри Хоружей.

Нагадаємо, протести в Білорусі тривають з 9 серпня у зв'язку з результатами виборів, за якими у чинного президента Олександра Лукашенка 80,1% голосів, а у його опонентки Світлани Тіхановськоі - 10,1%. Так, вчора білоруський ОМОН почав затримувати учасників акції протесту, які вийшли на площу Незалежності.

Також повідомлялося, що кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановском заявила, що "виступи в країні не видихаються, а йдуть своєю чергою".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81