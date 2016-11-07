Женщины Нацгвардии поздравили военнослужащих с Днем мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Студенты факультета кино-, телеискусства Харьковской государственной академии культуры сняли социальный ролик, где девушки-военнослужащие приветствуют защитников с Днем мужчин в стихах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии Украины.
На видео девушки-военнослужащие Нацгвардии прочитали стихотворение Расула Газматова "Чтобы рвануться в схватку".
Напомним, это уже второй ролик, подготовленный студентами ХДАК. Первый был приурочен ко Дню защитника Украины.