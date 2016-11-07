Жінки Нацгвардії привітали військовослужбовців з Днем чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Студенти факультету кіно-, телемистецтва Харківської державної академії культури зняли соціальний ролик, де дівчата-військовослужбовці вітають захисників з Днем чоловіків у віршах, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацгвардії України.
На відео дівчата-військовослужбовці Нацгвардії прочитали вірш Расула Газматова "Щоб рвонутись в сутичку".
Нагадаємо, це вже другий ролик, підготовлений студентами ХДАК. Перший був приурочений до Дня захисника України.