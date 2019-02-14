Женщина хранила дома гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. У жительницы Бахмута полицейские изъяли гранату РГД-5. Взрывоопасный предмет женщина хранила в своей квартире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр полиции Донецкой области.
"Сотрудники полиции Бахмута получили оперативную информацию о том, что по месту жительства 34-летней гражданки могут находиться запрещённые предметы. В ходе отработки полученной информации в одной из комнат полицейские обнаружили и изъяли гранату РГД-5 с запалом", - сообщили в пресс-службе.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, у харьковчанина изъяли гранатомёт, боеприпасы и 30 кг марихуаны.