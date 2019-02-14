Жінка зберігала вдома гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У мешканки Бахмута поліцейські вилучили гранату РГД-5. Вибухонебезпечний предмет жінка зберігала в своїй квартирі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр поліції Донецької області.
"Співробітники поліції Бахмута отримали оперативну інформацію про те, що за місцем мешкання 34-річної громадянки можуть знаходитися заборонені предмети. В ході відпрацювання отриманої інформації в одній з кімнат поліцейські виявили та вилучили гранату РГД-5 із запалом", - повідомили у прес-службі.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, у харків’янина вилучили гранатомет, боєприпаси і 30 кг марихуани.