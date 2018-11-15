Женщина, которая выпала из маршрутки под Одессой, скончалась в больнице
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Женщина, которая выпала из переполненной маршрутки №84 в Беляевском районе Одесской области, умерла в больнице. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Одесской областной клинической больницы.
Как рассказали в больнице, после травмирования ее без сознания доставили в медицинское учреждение, где прооперировали. Пострадавшая впала в кому, а накануне умерла, так и не приходя в сознание.
В полиции не исключили переквалификации события после смерти женщины.
"Ведомости по факту травмирования пассажирки внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Учитывая смерть женщины, статью могут переквалифицировать", - отметили в полиции.
Напомним, автотранспорт под управлением 31-летнего водителя двигался по маршруту. Во время поворота в одном из сел Беляевского района под натиском пассажиров, стоявших у задней двери, дверь открылась. В результате женщина выпала из маршрутки и получила травмы, от которых впала в кому. Автобус был снят с маршрута и помещен на площадку временного содержания автотранспорта для дальнейшего проведения экспертиз.
Как сообщал УНН, в октябре во Львове с трамвая во время движения выпала женщина. Ее госпитализировали в больницу.
В ноябре в Ирпене под Киевом во время движения переполненной маршрутки из салона выпала 15-летняя девушка.