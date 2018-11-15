Женщина, которая выпала из маршрутки под Одессой, скончалась в больнице

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106559 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113247 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 150710 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145154 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136781 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128367 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 171650 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118099 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

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Женщина, которая выпала из маршрутки под Одессой, скончалась в больнице

Женщина, которая выпала из маршрутки под Одессой, скончалась в больнице

Киев  •  УНН

 • 13689 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Женщина, которая выпала из переполненной маршрутки №84 в Беляевском районе Одесской области, умерла в больнице. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Одесской областной клинической больницы.

Как рассказали в больнице, после травмирования ее без сознания доставили в медицинское учреждение, где прооперировали. Пострадавшая впала в кому, а накануне умерла, так и не приходя в сознание.

В полиции не исключили переквалификации события после смерти женщины.

"Ведомости по факту травмирования пассажирки внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Учитывая смерть женщины, статью могут переквалифицировать", - отметили в полиции.

Напомним, автотранспорт под управлением 31-летнего водителя двигался по маршруту. Во время поворота в одном из сел Беляевского района под натиском пассажиров, стоявших у задней двери, дверь открылась. В результате женщина выпала из маршрутки и получила травмы, от которых впала в кому. Автобус был снят с маршрута и помещен на площадку временного содержания автотранспорта для дальнейшего проведения экспертиз.

Как сообщал УНН, в октябре во Львове с трамвая во время движения выпала женщина. Ее госпитализировали в больницу.

В ноябре в Ирпене под Киевом во время движения переполненной маршрутки из салона выпала 15-летняя девушка.

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