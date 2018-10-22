У Львові з трамваю випала жінка, її госпіталізували
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Львові з трамваю, під час руху, випала жінка. Її госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на Гарячій лінії міста, передає УНН.
“За попередніми даними, у 65-річної потерпілої — травма голови та перелом гомілки. Її госпіталізували у восьму міську лікарню. Обставини інциденту встановлюються”, — повідомили на Гарячій лінії міста.
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Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася біля села Манятин Хмельницької області: 31-річна жінка на ходу випала з мікроавтобуса.