На Хмельниччині жінка на ходу випала з мікроавтобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася біля села Манятин Хмельницької області: 31-річна жінка на ходу випала з мікроавтобуса. Про це повідомив сектор комунікації поліції Хмельницької області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 5 серпня, близько 3:00 години поблизу села Манятин Славутського району. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - "Драгер" показав 2 проміле", - йдеться в повідомленні.
Так, 34-річний водій та його пасажирка на мікроавтобусі Renault Master поверталися з відпочинку. Прямо під час руху пасажирські двері відчинилися і жінка випала з транспортного засобу на проїжджу частину.
"У результаті ДТП вона отримала тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому щелепи та коліна та забою грудної клітини", - розповіли у ГУНП.
Водій самостійно поклав жінку в салон і привіз в Шепетівську центральну районну лікарню. Нині постраждала перебуває в реанімації у важкому стані. Тепер встановлюється, чи була потерпіла в стані алкогольного сп’яніння і що саме спричинило відчинення дверей.
За фактом ДТП працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. У рамках провадження призначено ряд експертиз. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, зіткнення мікроавтобуса та вантажного потяга сталося у Чернівецькій області.