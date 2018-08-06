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На Хмельниччині жінка на ходу випала з мікроавтобуса

На Хмельниччині жінка на ходу випала з мікроавтобуса

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася біля села Манятин Хмельницької області: 31-річна жінка на ходу випала з мікроавтобуса. Про це повідомив сектор комунікації поліції Хмельницької області, передає УНН.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 5 серпня, близько 3:00 години поблизу села Манятин Славутського району. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - "Драгер" показав 2 проміле", - йдеться в повідомленні.

Так, 34-річний водій та його пасажирка на мікроавтобусі Renault Master поверталися з відпочинку. Прямо під час руху пасажирські двері відчинилися і жінка випала з транспортного засобу на проїжджу частину.

"У результаті ДТП вона отримала тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому щелепи та коліна та забою грудної клітини", - розповіли у ГУНП.

Водій самостійно поклав жінку в салон і привіз в Шепетівську центральну районну лікарню. Нині постраждала перебуває в реанімації у важкому стані. Тепер встановлюється, чи була потерпіла в стані алкогольного сп’яніння і що саме спричинило відчинення дверей.

За фактом ДТП працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. У рамках провадження призначено ряд експертиз. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, зіткнення мікроавтобуса та вантажного потяга сталося у Чернівецькій області. 

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