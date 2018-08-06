В Хмельницкой области женщина на ходу выпала из микроавтобуса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Манятин Хмельницкой области: 31-летняя женщина на ходу выпала из микроавтобуса. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, передает УНН.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 5 августа, около 3:00 часов вблизи села Манятин Славутского района. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - "Драгер" показал 2 промилле", - говорится в сообщении.
Так, 34-летний водитель и его пассажирка на микроавтобусе Renault Master возвращались с отдыха. Прямо во время движения пассажирская дверь открылась и женщина выпала из транспортного средства на проезжую часть.
"В результате ДТП она получила телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома челюсти и колени и забоя грудной клетки", - рассказали в ГУНП.
Водитель самостоятельно положил женщину в салон и привез в Шепетовскую центральную районную больницу. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Теперь устанавливается, была ли потерпевшая в состоянии алкогольного опьянения и что именно привело открывания двери.
По факту ДТП сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет. В рамках производства назначен ряд экспертиз. Продолжаются следственные действия.
Напомним, столкновения микроавтобуса и грузового поезда произошло в Черновицкой области.