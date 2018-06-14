В Одесі пенсіонерка випала із тролейбуса

"На спецлінію 102 надійшов виклик "Нещасний випадок". Правоохоронці, які прибули на місце події з’ясували, що жінка випала з тролейбусу на проїжджу частину, внаслідок чого вдарилась головою. На місце викликано швидку допомогу, яка госпіталізувала потерпілу до МКЛ", - зазначили у поліції.



На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують обставини дорожньої пригоди.



Як повідомляв УНН, чоловік 1936-ого року народження випав з другого поверху лікарні на Житомирщині.