В Одесі пенсіонерка випала із тролейбуса
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні в Одесі трапилася ДТП за участю пенсіонерки, яка випала із тролейбуса. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області. Інцидент трапився на Люстдорфській дорозі, 31.
"На спецлінію 102 надійшов виклик "Нещасний випадок". Правоохоронці, які прибули на місце події з’ясували, що жінка випала з тролейбусу на проїжджу частину, внаслідок чого вдарилась головою. На місце викликано швидку допомогу, яка госпіталізувала потерпілу до МКЛ", - зазначили у поліції.
На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують обставини дорожньої пригоди.
Як повідомляв УНН, чоловік 1936-ого року народження випав з другого поверху лікарні на Житомирщині.