Во Львове из трамвая выпала женщина, ее госпитализировали

"По предварительным данным, у 65-летней пострадавшей - травма головы и перелом голени. Ее госпитализировали в восьмую городскую больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются", - сообщили на Горячей линии города.

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Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Манятин Хмельницкой области: 31-летняя женщина на ходу выпала из микроавтобуса.