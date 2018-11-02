Дівчина випала з маршрутки під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У місті Ірпінь Київської області під час руху переповненої маршрутки з салону випала 15-річна дівчина. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
“Інцидент стався по вул.Садовій. На перехресті водій маршрутки „Богдан“, яка була повністю переповнена людьми, зробив поворот ліворуч, а в цей час раптово відчинилися двері автобусу, в результаті чого пасажирка випала на дорогу і отримала тілесні ушкодження”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, випадкові свідки викликали поліцію та швидку на місце пригоди. Постраждалу госпіталізували. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст.287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, у Дніпрі маршрутка врізалася у вантажівку, припарковану на узбіччі. Внаслідок цього постраждали троє пасажирів мікроавтобуса.