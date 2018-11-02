Маршрутка з пасажирами врізалася у фуру в Дніпрі, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Дніпрі маршрутка врізалася у вантажівку, припарковану на узбіччі. Внаслідок цього постраждали троє пасажирів мікроавтобуса. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області.
Так, аварія сталася сьогодні 6:35 на вулиці Маршала Малиновського.
"Попередньо, водій маршрутного транспортного засобу Mercedes-Benz рухався за маршрутом №7 і не помітив припаркований біля узбіччя у попутному напрямку вантажний автомобіль DAF. Сталося зіткнення", – проінформували у патрульній поліції.
Внаслідок ДТП постраждали троє пасажирів маршрутки: двоє жінок і один чоловік. Їх госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, у Рівненській області автомобіль не впорався з керуванням і зіткнувся з лісовозом. Через це легковик загорівся, а вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з іншим авто.