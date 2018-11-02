Маршрутка с пассажирами врезалась в фуру в Днепре, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Днепре маршрутка врезалась в грузовик, припаркованный на обочине. В результате пострадали трое пассажиров микроавтобуса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.
Так, авария произошла сегодня 6:35 на улице Маршала Малиновского.
"Предварительно, водитель маршрутного транспортного средства Mercedes-Benz двигался по маршруту №7 и не заметил припаркованный возле обочины в попутном направлении грузовой автомобиль DAF. Произошло столкновение", – проинформировали в патрульной полиции.
В результате ДТП пострадали трое пассажиров маршрутки: две женщины и один мужчина. Их госпитализировали в больницу.
Напомним, в Ровенской области автомобиль не справился с управлением и столкнулся с лесовозом. Из-за этого легковушка загорелась, а грузовик выехал на полосу встречного движения, где столкнулась с другим авто.